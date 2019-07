Die beiden Supermarkt-Brände in Falkenberg und Uebigau (Elbe-Elster) sind unter Kontrolle. Das Feuer in Falkenberg sei nahezu gelöscht, teilte die Leitstelle Lausitz dem rbb auf Nachfrage mit. Wegen des Rauchs wird aber weiter dazu geraten, Fenster und Türen geschlossen zu halten und Klimaanlagen auszuschalten. Die Supermärkte brannten völlig aus.

Die beiden Brände waren am frühen Donnerstagmorgen kurz nacheinander in den benachbarten Städten ausgebrochen. In einer Amtlichen Gefahrenmitteilung warnte die Regionalstelle Lausitz gegen 6.45 Uhr vor starker Rauchentwicklung im Stadtgebiet wegen eines Brandes in Falkenberg, Anwohner sollten Fenster und Türen geschlossen halten. Kurz darauf wurde bekannt, dass auch in Uebigau ein Brand in einem Supermarkt ausgebrochen war.



Insgesamt waren fast 140 Feuerwehrleute mit mehr als 30 Fahrzeugen im Einsatz. Die Ursache der Feuer ist unklar. Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen.