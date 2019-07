Ein 25-jähriger Potsdamer, der eine Kippa mit Davidstern trug, ist vor dem Potsdamer Hauptbahnhof angegriffen und beleidigt worden. Beamte der Bundespolizei hätten nach dem Vorfall am Samstag als mutmaßlichen Täter einen 19-Jährigen ermittelt, berichtete die Polizeidirektion West am Sonntag. Er habe den 25-jährigen Mann mit Kippa angespuckt.



Nach ersten Erkenntnissen habe sich ein 17 Jahre alter Begleiter des 19-Jährigen nicht an der Tat beteiligt. Daher werde er als Zeuge in dem Strafverfahren geführt. Gegen den 19-jährigen Mann aus Syrien werde wegen Volksverhetzung ermittelt.