Zwölf Autos in Kreuzberg und Tiergarten in Flammen

Wie Polizeisprecher Stefan Petersen am Dienstagmorgen rbb|24 sagte, wurden zudem mehrere Häuser durch Qualm und Ruß beschädigt. Auch seien mehrere Fensterscheiben wegen der Hitze zersprungen. Petersen zufolge standen die Fahrzeuge rund um den Chamissoplatz und in der Willibald-Alexis-Straße.

In Kreuzberg sind in der Nacht zu Dienstag vier Autos abgebrannt, sechs weitere wurden durch die Flammen beschädigt.

Petersen zufolge wurden zudem in der Nacht zu Dienstag in der Lützowstraße in Tiergarten zwei Autos angezündet. Hier hätten Anwohner in der Nähe des Brandortes ihr Haus verlassen müssen. Verletzte gab es den Angaben zufolge nicht.