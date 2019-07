Die Serie von Autobränden im Berliner Stadtgebiet hat sich erneut fortgesetzt. Wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte, am frühen Donnerstagmorgen in Tempelhof ein abgestelltes Auto in Flammen auf. Den Angaben zufolge stand der Wagen in der Rohrbeckstraße Ecke Bacharacher Straße.

Das Feuer ist der jüngste Fall in einer Serie von Autobränden, die sich seit Wochenbeginn in Berlin ereignet. Bereits in der vergangenen Nacht standen in Berlin-Tiergarten vier Autos und ein Baucontainer in Flammen. Anfang der Woche brannten dort bereits sechs Fahrzeuge aus. Außerdem am Montag wurden zudem in Neukölln, sowie in einer Tiefgarage in Biesdorf brennende Fahrzeuge gemeldet. Das für Branddelikte zuständige Dezernat des Berliner Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen übernommen.