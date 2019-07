In Berlin-Tiergarten sind mehrere Autos ausgebrannt. Wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte, standen im Hansaviertel in der Bartningallee am frühen Mittwochmorgen vier Autos sowie ein Baucontainer in Flammen.

Ein politischer Hintergrund allerdings sei nicht ersichtlich. Das für Branddelikte zuständige Dezernat 12 des Berliner Landeskriminalamtes habe die Ermittlungen übernommen.

Bereits in der vorangegangenen Nacht waren in Berlin-Tiergarten sechs Autos vollständig ausgebrannt: Drei davon gingen um ein Uhr nachts in der Straße An der Urania in Flammen auf, in der Müller-Breslau-Straße brannten zwei Stunden darauf drei weitere Fahrzeuge. Außerdem sollen nach Polizeiangaben am Montag auch in Neukölln, sowie in einer Tiefgarage in Biesdorf Pkws gebrannt haben. Auch in diesen Fällen gehen die Ermittler von Brandstiftung aus.