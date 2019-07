Zwei Hallen in Flammen

Es brennt im Dong Xuan Center in Berlin-Lichtenberg. Aus ganz Berlin sind die Rauchwolken des Großbrands zu sehen. Die Berliner Feuerwehr ruft Anwohner dazu auf, alle Türen und Fenster geschlossen zu halten.

Die Rauchwolke über Berlin ist kilometerweit sichtbar. Die Feuerwehr war kurz nach Ausbruch des Feuers bereits mit 100 Kräften im Einsatz. Die Brandursache ist derzeit noch unklar, Verletzte seien bisher keine gefunden worden, wie ein Feuerwehrsprecher rbb|24 sagte. "Noch sind wir dabei, alle eintreffenden Einsatzkräfte für die Brandbekämpfung zu ordnen", hieß es. Polizisten haben das Gelände abgeriegelt, alle Autos werden derzeit an der Ecke Herzbergstraße/Am Wasserwerk umgeleitet - etwa 400 Meter Luftlinie entfernt vom Brandort.

Im Dong Xuan Center in Berlin-Lichtenberg ist am Donnerstagmittag ein Feuer ausgebrochen. Zuerst habe ein Container gebrannt, dann seien die Flammen auf eine Lagerhalle und anschließend auf eine weitere Halle auf dem Gelände des asiatischen Einkaufszentrums übergegriffen, teilte die Feuerwehr mit.

"Wir haben es mit einem sehr, sehr starken Feuer zu tun", sagte Feuerwehrsprecher Frederic Finner, der sicht mit den Einsatzkräften vor Ort befindet. Man versuche derzeit, den Brand von allen Seiten her einzudämmen. Allerdings habe das Feuer in der Halle bereits stark gewütet, als die ersten Löschfahrzeuge auf dem Gelände ankamen. "Dieser Einsatz wird uns heute noch lange beschäftigen", sagte Finner rbb|24.

Um 12:09 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert, um 13 Uhr veröffentlichte die Feuerwehr eine amtliche Gefahrenmeldung. Aufgrund der starken Rauchentwicklung werden Anwohner in den umliegenden Straßen gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Auch Lüftungs- und Klimaanlagen sollten abgeschaltet werden.

Feuer in "Dong Xuan Center" durch Schweißarbeiten ausgelöst

Die Rauchwolken sind von vielen verschiedenen Stellen Berlins aus zu sehen, selbst aus Charlottenburg. Auf den Straßenbahnlinien M8 und 21 kommt es derzeit zu Unterbrechungen, wie die BVG auf Twitter meldete.



Das Center in der Herzbergstraße mit seinen sechs Markthallen ist Berlins größter Asiamarkt. Im Mai 2016 hat es zuletzt einen großen Brand im Dong Xuan Center gegeben. Damals wurde eine 7.000 Quadratmeter große Lagerhalle fast komplett zerstört. Das Feuer wurde durch Schweißarbeiten ausgelöst: Durch Funkenflug waren Chemikalien zur Herstellung von Nagellacken in Brand geraten. Nach Medienberichten sollen in der Halle Waren im Millionenwert gelagert gewesen sein. Menschen wurden nicht verletzt.