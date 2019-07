Der Berliner U-Bahnhof Prinzenstraße ist seit Montag für drei Tage teilweise gesperrt. Grund dafür ist, dass die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) die Bausubstanz kontrollieren.



Das sei reine Routine, sagte ein BVG-Sprecher. Der Viadukt sei mit über 120 Jahren einer der ältesten U-Bahn-Abschnitte Berlins, den man sich regelmäßig genauer anschauen müsse.

Drei Tage lang sind die Handwerker jeweils von Betriebsbeginn bis 14 Uhr beschäftigt. In dieser Zeit halten die Züge der U-Bahnlinien 1 und 3 am Bahnhof Prinzenstraße nicht in Richtung Warschauer Straße.



Um den Bahnhof zu erreichen, empfiehlt die BVG Fahrgästen, weiter bis zum U-Bahnhof Kottbusser Tor zu fahren und dort in die Gegenrichtung umzusteigen.