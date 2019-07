Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr sind in der Nacht zu Montag erneut ausgerückt, um brennende Autos zu löschen. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers standen um 3.30 Uhr der Guerickestraße in Charlottenburg vier Autos in Flammen. Ein weiteres Fahrzeug sei durch Feuer beschädigt worden. Die Feuerwehr habe die Brände rasch löschen können, verletzt wurde niemand.

Die Polizei geht aufgrund der Umstände in allen Fällen von Brandstiftung aus - zumal die brennenden Autos in der Guerickestraße einer Polizeisprecherin zufolge nicht unmittelbar nebeneinander standen. Allerdings fehlten den Ermittlern bislang Anhaltspunkte, die auf einen möglichen Täter hindeuten.

In der Hauptstadt standen zuletzt immer wieder Autos in Flammen. In Berlin-Tiergarten brannten am 3. Juli sechs Pkw aus, drei Tage darauf standen wieder vier Autos in Flammen. Binnen einer Woche stieg die Zahl der brennenden Autos in Berlin auf mehr als 15. Erst vorigen Montag brannten neun Autos in der Nähe des Berliner Nordbahnhofs in Mitte aus. Die Flammen waren von zwei brennenden Fahrzeugen auf die anderen Pkw übergegriffen. Auch in diesem Fall geht die Polizei von Brandstiftung aus.