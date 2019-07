Im Fall des angeschossenen Spätkauf-Mitarbeiters in Berlin-Charlottenburg hat die Berliner Polizei einen 27-jährigen Tatverdächtigen festgenommen. Der Mann soll noch am Samstag einem Haftrichter vorgeführt werden, teilten die Beamten mit. Der Vorwurf laute auf versuchten Raubmord. Er sei am späten Freitagabend in der Charlottenburger Röntgenstraße festgenommen worden. Weiterhin ermittelt werde zum Begleiter des Verdächtigen.

Zwei Männer hatten in der Nacht zum Mittwoch einen Späti in der Goethestraße überfallen und einen 35-jährigen Mitarbeiter angeschossen. Sie flüchteten. Das Opfer kam schwer verletzt in ein Krankenhaus und wurde dort notoperiert.