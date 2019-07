Bild: dpa

Unfallbilanz nach zwei Wochen - Mehrere schwer verletzte E-Scooter-Fahrer in Berlin

02.07.19 | 17:15 Uhr

Seit zwei Wochen brausen Menschen auf Elektro-Tretrollern durch Berlin. Polizei und Kliniken haben in dieser Zeit bereits mehrere Unfälle registriert, bei einigen waren Knochenbrüche die Folge. Einige Fahrer scheinen zudem sehr leichtsinnig zu sein.



Nach der Erlaubnis für die sogenannten E-Scooter vor rund zwei Wochen haben Berliner Polizei und Kliniken am Dienstag erste Erfahrungen mit Unfällen und Verletzten mitgeteilt, berichtet die Nachrichtenagentur DPA. Das Fazit: Sieben Unfälle wurden demnach offiziell registriert. In einigen Fällen waren die Fahrer angetrunken, sechs Mal verletzten sie sich, zwei Mal davon schwer. Bei einem Unfall mit einer Straßenbahn entstand lediglich Sachschaden. Die von manchen befürchteten hohen Unfallzahlen seien laut Polizei damit zwar nicht verzeichnet worden, aber mehrere Fahrer wurden schwer verletzt. Sie appellierte deshalb dringend an die oft jungen Fahrer von Leih-Tretrollern in der Innenstadt, sich vor dem Start mit dem Roller vertraut zu machen, nicht betrunken zu fahren und einen Helm zu tragen.



Polizei kann viele Verstöße nur schwer erfassen

Die beiden Fälle mit den schweren Verletzungen ereigneten sich am vergangenen Donnerstag und waren bereits bekannt. Einmal fuhr eine 26-jährige Touristin in der Friedrichstraße gegen einen Lastwagen und brach sich das Schienbein. Dann stieß eine 33-jährige Frau in Friedrichshain gegen ein geparktes Auto. Sie stürzte, wurde von einem Kleintransporter überrollt und erlitt mehrere Knochenbrüche. Die Polizei registrierte außerdem einige Verkehrsverstöße: In fünf Fällen waren die Fahrer angetrunken oder betrunken, drei E-Scooter waren nicht versichert. Diese Zahlen geben natürlich nicht die ganze Realität wieder, das zeigt auch die Abfrage bei Kliniken. Bei manchen Unfällen ohne weitere Beteiligte werden die Beamten gar nicht erst gerufen. Auch Fahrer, die in Berlin über Gehwege rollen oder zu zweit auf dem Roller stehen, werden selten erwischt und in die Statistik aufgenommen. "Zu Verstößen gegen das Verbot zur Gehwegnutzung liegen noch keine validen Daten vor", erklärt die Polizei.



Krankhäuser berichten von weiteren Knochenbrüchen

Angesichts von etwa 500 Fahrradunfällen, die in zwei Sommerwochen laut der Verkehrsunfallstatistik passieren und auch oft selbst verschuldet sind, muten die Unfallzahlen der Roller gering an. Die Zahl der Fahrradfahrer ist allerdings auch um ein Vielfaches höher. Wie bei den Radfahrern geht es auch bei den E-Tretrollern meist nicht ohne Verletzungen aus. Das Unfallkrankenhaus Berlin in Marzahn (UKB) nahm allein am vergangenen Wochenende vier Menschen nach Stürzen von E-Tretrollern stationär auf. Die Fahrer brachen sich verschiedene Knochen, etwa einen Rückenwirbel oder eine Hand, wie eine Sprecherin sagte. Ein Patient erlitt eine Platzwunde am Kopf und eine Gehirnerschütterung. Laut der UKB-Sprecherin geriet eine Frau in den fließenden Verkehr und wurde von einem langsam fahrenden Lastwagen mitgeschleift. Ein Mann sei betrunken gewesen und gestürzt.

Am Virchow-Klinikum der Charité stellten Ärzte noch nicht übermäßig viele Unfälle fest, wohl auch weil sie erst seit Ende vergangener Woche gesondert erfasst werden. Zwei verletzte Jugendliche seien bisher dokumentiert, sagte der leitende Oberarzt Tobias Lindner. Die "enthemmten" Fahrer seien je nachts und auf dem Heimweg vom Feiern aus eigener Schuld gestürzt - einer von ihnen mit einer Flasche in der Hand. Die Folge: Prellungen und Schnittwunden. Die Vivantes-Kliniken teilten mit, Unfallursachen würden nicht erfasst.

Medienbericht: E-Roller animieren Autofahrer nicht zum Umsteigen

Die Polizei betonte nun: "Die neuen E-Scooter sind keine Kinderspielzeuge, sondern Kraftfahrzeuge." Gehwege dürfen nicht benutzt werden, zu zweit zu fahren ist ebenso verboten und es gelten die gleichen Alkohol-Promillegrenzen wie beim Autofahren. Auch wenn es keine Helmpflicht gebe, "wird das Tragen dringend empfohlen". Weitere Befürchtungen oder auch Hoffnungen auf das neue Verkehrsmittel sind bislang nicht begründet. Auf den üblichen Verkehr haben die neuen Roller keine spürbaren Auswirkungen. Nach einer Datenauswertung einer Hamburger Mobilitätsfirma, die der "Tagesspiegel" (Dienstag) zitiert, stehen in Berlin rund 2.500 E-Tretroller großer Firmen zum Ausleihen bereit. Die gefahrenen Strecken sind meist zwischen 1,8 und 2,8 Kilometern lang und stehen in Konkurrenz zur Fortbewegung zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Für den öffentlichen Nahverkehr aus Bussen und Bahnen würden sich so weder große Vorteile noch eine ernste Gefahr ergeben, hieß es. Dass Autofahrer in großer Zahl auf Bahn und Roller umsteigen, ergibt sich daraus auch nicht.



