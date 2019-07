Insgesamt 50 Bewerber werden für die "Sommerflotte"-Aktion ausgewählt, die noch bis zum 1. September geht. Wer ausgewählt wurde, gibt seinen Autoschlüssel ab, zudem wird der Kilometerstand des Fahrzeugs notiert.

"Das Forschungsprojekt dahinter – 'Neue Mobilität Berlin' – ist eine Kooperation der TU Berlin mit einer Vielzahl an Partnern aus Wirtschaft und Politik, um Rahmenbedingungen für nachhaltige Mobilitätsangebote in der Stadt zu verbessern", teilte die Technische Universität gemeinsam mit der Agentur für Elektromobilität des Berliner Senats am Freitag mit. Vor und nach dem autofreien Monat sollen die Probanden befragt werden. Mit den Erkenntnissen wollen die Forscher "Barrieren hin zu einer attraktiven, zukunftsfähigen Mobilität für alle aus dem Weg räumen", heißt es in einer Pressemitteilung.



Den Angaben zufolge gab es bereits im vergangenen Jahr eine solche Tauschaktion, damals waren elf Mobilitätsunternehmen beteiligt – in diesem Jahr habe sich die Zahl auf 19 erhöht. Allerdings sind die Angebote der beteiligten Unternehmen nicht unbegrenzt nutzbar. Viele der Sharing-Anbieter stellen aber neben einer kostenlosen Anmeldung auch eine gewisse Zahl an Freiminuten oder ein gewisses Fahrtguthaben für das Projekt zur Verfügung.