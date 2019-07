Nach einem Angriff mit einem Messer in Berlin-Gesundbrunnen ist gegen einen 32-Jährigen Haftbefehl erlassen worden. Der Mann sei dringend verdächtig, am 22. Juli auf das 46 Jahre alte Opfer eingestochen und es schwer verletzt zu haben, teilte die Staatsanwaltschaft am Donnerstag auf Twitter mit.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft stellte sich der Verdächtige selbst, er befindet sich nun in Untersuchungshaft. Der mutmaßliche Täter war nach der Attacke am Blochplatz geflohen. Den Haftbefehl erließ ein Richter wegen des Verdachts auf versuchten Totschlag. Das Motiv sei noch unklar, man ermittle in alle Richtungen, so die Staatsanwaltschaft. Weitere Angaben zum Verdächtigen machte sie nicht.

Der Schwerverletzte war am Montagabend in ein Krankenhaus gebracht und sofort operiert worden. Laut der Polizei war er nicht in Lebensgefahr.