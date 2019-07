imago/Joko Audio: Inforadio | 29.07.2019 | Sebastian Schöbel | Bild: imago/Joko

Neuer Recycling-Kurs - BSR zieht 30.000 Altglas-Tonnen aus dem Verkehr

29.07.19 | 12:51 Uhr

Vor zwei Jahren sollten sie schon einmal weg - die Altglas-Tonnen auf Privatgrundstücken. Nun macht die Berliner Umweltsenatorin Günther ernst: Ab Anfang August sollen rund 30.000 Tonnen aus dem Verkehr gezogen werden. Aus dem Abgeordnetenhaus kommt Kritik.

Von den Hinterhöfen und privaten Grundstücken in Berlin sollen in den kommenden Wochen zehntausende Altglas-Container verschwinden. Der Senat und die Berliner Stadtreinigung wollen, dass Altglas stattdessen in große Sammelcontainer an den Straßen eingeworfen wird.



Vor allem in Stadtvierteln außerhalb des S-Bahn-Rings sollen die Altglas-Tonnen auf Privatgrundstücken verschwinden. Die BSR und der Recycling-Anbieter Duales System wollen sie laut "Berliner Morgenpost" ab August nach und nach zurückholen und stattdessen mehr Groß-Container für Weißglas, Braun- und Grünglas aufstellen.

Weißes, braunes und grünes Glas besser trennen

Anwohner, zum Beispiel in Lichterfelde und Steglitz, bestätigten gegenüber dem rbb entsprechende Aushänge ihrer Hausverwaltungen. Aus dem Abgeordnetenhaus kam Gegenwind: "Eine echte Zumutung und klimapolitisch das völlig falsche Signal!", sagte der SPD-Umweltexperte Daniel Buchholz auf Nachfrage des rbb. Betroffen seien vor allem der Berliner Westen und Südwesen, also Spandau, Charlottenburg-Wilmersdorf und Steglitz-Zehlendorf, sagte Buchholz. Seinen Angaben zufolge sollen von den rund 92.000 Tonnen "mehr als 30.000" verschwinden. Zuerst hatte die "Berliner Morgenpost" darüber berichtet.

Das Berliner Abgeordnetenhaus hatte die Pläne zuletzt 2017 abgelehnt, die Abfallwirtschaft aber ist der Meinung, dass die Glastrennung bei großen Altglascontainern besser funktioniere. So stünden auf privaten Grundstücken in der Regel nur Tonnen für weißes und buntes Glas. Braunes und grünes Glas würden daher in einer Tonne landen und müssten im weiteren Verlauf wieder getrennt werden.

FDP kritisiert Entscheidung der Umweltverwaltung

Schon vor sechs Jahren hatte eine ähnliche Aktion in den Ost-Berliner Bezirken Marzahn-Hellersdorf, Treptow-Köpenick und Lichtenberg für Ärger gesorgt. Damals sah sich die Berliner Stadtreinigung genötigt, darauf hinzuweisen, dass weder sie selbst noch ihre Tochter Berlin Recycling diese Entscheidung getroffen hätten: "Vielmehr beruht dies auf einer Abstimmung zwischen den Dualen Systemen und der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt", hieß es in einer Pressemitteilung aus dem Dezember 2013. So ähnlich scheint es nun auch wieder zu sein.

Kritik an der jetzt getroffenen Entscheidung kommt auch von den Liberalen. Das Abgeordnetenhaus habe mehrmals bekräftigt, dass es die "haushaltsnahe Altglassammlung" erhalten will. Dies wünschten auch viele Bürgerinnen und Bürger, sagte Henner Schmidt, infrastrukturpolitischer Sprecher der FDP am Montag. Dass Umweltsenatorin Regine Günther (Bündnis90/Die Grünen) mit den Dualen Systemen nun eine Vereinbarung zur weitgehenden Abschaffung der Tonnen getroffen habe, sei eine Missachtung des Abgeordnetenhauses.