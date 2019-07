rbb-24-nutzer Berlin Mittwoch, 10.07.2019 | 11:03 Uhr

Na, jetzt haben wir sie, die Terroristen! Ist ja lächerlich dieser Aufmarsch an militarisierter Polizei, die bitte was machen soll in Vollprotektoren-Ausrüstung und mit Maschinenpistolen, wenn chemische, biologische oder nukleare Kampfmittel zum Einsatz kommen würden? Genau: Sterben wie alle anderen auch. Statt die Personalausbildung bei der regulären Polizei voranzutreiben, inkl. Demokratiesierung und Einsatz gegen rechtsextreme Netzwerke gerade innerhalb der Uniformierten, setzt man lieber auf protzige Selbstinszenierung. Das ließ sich schon an den umfassenden Rüstungsdeals erkennen, so z.B. der Erwerb der sog. "Survivor"-Panzer in mehreren Bundesländern. In Sachsen war man so "frei", direkt Zeichen in Anlehnung an NS-Symbole zu verwenden.



Viel hilft viel ist auch beim Einsatz gegen das organisierte Verbechen falsch. Eine Alternative für die teils nicht überzeugten Clan-Angehörigen zur kriminellen Biografie hat man seit Jahrzehnten verhindert, s. Arbeitsverbot, Duldung etc.