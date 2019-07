Verdächtiger Koffer am Hardenbergplatz entdeckt

Bushaltestellen am Bahnhof Zoo gesperrt

Ein verdächtiger Koffer hat am Mittwochnachmittag zu einem Polizeieinsatz am Hardenbergplatz in Berlin-Charlottenburg geführt. Das teilte die Polizei mit. Sprengstoffspezialisten untersuchten derzeit den Koffer.

Hertzallee und Hardenbergstraße sind wegen des Einsatzes in beiden Richtungen gesperrt. Auch die Bushaltestelle Hardenbergplatz/S+U Zoologischer Garten kann nicht angefahren werden. Die Busse werden umgeleitet.