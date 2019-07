Seit Anfang 2015 sind in Berliner Gefängnissen 54 Brände ausgebrochen. Zum Teil entstand dabei erheblicher Sachschaden. Die häufigste Ursache der Feuer in den Gefängnissen: Brandstiftung durch Häftlinge.

Von 2015 bis Mai 2019 brannte es demnach 54 Mal in Gefängniszellen und einigen anderen Räumen, vor allem in den Gefängnissen in Moabit und Tegel, aber auch in Plötzensee und im Berliner Gefängnis Heidering in Brandenburg. Meist handelte es sich um Brandstiftung durch die Häftlinge. In einigen Fällen waren aber auch kaputte Tauchsieder und vergessene brennende Kerzen der Grund für das Feuer.

Gefangene in den Berliner Haftanstalten haben in den vergangenen Jahren Dutzende Brände gelegt. In einigen Fällen kam es zu großen Feuern mit einem hohen Sachschaden. Das geht aus Antworten des Senats auf zwei Anfragen der AfD hervor.

Auch im Oktober 2017 legte ein Gefangener dort einen Brand in seiner Zelle. "Bei der Öffnung des Haftraums kam es zu einer Stichflamme", berichtete der Senat. Knapp 16.000 Euro kosteten die Reparaturen. Weitere Brände in der JVA Tegel 2017 und 2018 und ein Feuer im Untersuchungsgefängnis Moabit 2016 kosteten jeweils zwischen 6.000 und knapp 8.000 Euro für die Reparatur.

Den Brand mit dem höchsten Schaden, rund 115.000 Euro, legte ein Gefangener am 3. Februar 2018 in Tegel. Der Mann hatte sich in seiner Zelle verbarrikadiert und dort ein Feuer entfacht. Wände, Decken, Fenster, der Flur sowie alle anderen Zellen und der Rest der Station wurden verrußt. Das Löschwasser der Feuerwehr beschädigte auch die darunter liegenden Stockwerke.

Die Berliner Gefängnisse waren bereits im vergangenen Jahr in die Schlagzeilen geraten, weil Häftlingen in Plötzensee und in Tegel spektakuläre Ausbrüche gelungen waren. In Moabit waren Häftlinge im Dezember mit einem Ausbruchversuch gescheitert. Im Dezember kündigte Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) verschiedene Maßnahmen an, um die Gefängnisse in Tegel und Plötzensee sicherer zu machen. In erster Linie müsse die Perosnalnot gemildert werden, so Behrendt. Noch vor einem Jahr fehlten Berliner Haftanstalten rund 200 Mitarbeiter.



Außerdem müssten die Gefängnisse in Tegel und Plötzensee technisch aufgerüstet werden. Dazu gehörten etwa Herzschlagsensoren. "Damit kann man Personen, die sich in Pkws oder Lkws verstecken, aufspüren", wie Behrendt erklärte. In Tegel war es einem Gefangenen gelungen, an der Unterseite eines Lastwagens zu entwischen.

Außerdem dürfen die Insassen in Zukunft nur noch weniger Habseligkeiten in ihre Zellen mitnehmen. Neue Schließanlagen, höhere Zäune, Umbauten in den Gebäuden und mehr Personal sollen Berlins Gefängnisse ausbruchsicher machen.