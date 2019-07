Die Feuerwehr hat erneut einen Großbrand in Berlin löschen müssen: 72 Kräfte waren bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus an der Glienicker Straße im Einsatz. 13 Menschen wurden gerettet und mit Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus gebracht.

Einsatzkräfte der Feuerwehr haben am Freitag einen Hausbrand in Berlin-Köpenick gelöscht. Insgesamt waren 72 Kräfte im Einsatz um den Bran in einem Mehrfamilienhaus in der Glienicker Straße zu löschen, wie die Feuerwehr über Twitter meldete.



Ein Sprecher sagte, dass insgesamt sechs Kinder und sieben Erwachsene mit Rauchgasvergiftungen in Krankenhäuser gebracht wurden. Auch ein Hund und eine Katze seien aus dem Gebäude gerettet worden, wie die Feuerwehr twitterte. Wie es zu dem Brand kam, ist noch unklar.



Zehn Rettungswagen mit vier Notärzten und zahlreichen Sanitätern waren im Einsatz, der Brand konnte der Feuerwehr zufolge schnell gelöscht werden. Auf einem Foto der Feuerwehr bei Twitter sind mehrere rußgeschwärzte Balkone zu sehen.