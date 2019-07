Ein ehemaliger Mitarbeiter soll eine Tankstelle in Berlin-Lichtenberg mit Stahlkugeln beschossen haben. Der 37-Jährige war am Montagabend zunächst mit einem 31-jährigen Mitarbeiter der Tankstelle in der Rhinstraße in Streit geraten, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Etwas später wurde die Glasfront des Gebäudes mit Stahlkugeln beschossen. Zwei Kunden und der 31-jährige Mitarbeiter konnten sich in Sicherheit bringen.

Der mutmaßliche Schütze flüchtete, konnte aber wenig später in der Nähe von der Polizei gefasst werden. Der 37-Jährige wurde nach der Entnahme einer Blutprobe vorläufig wieder entlassen. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.