Mo H. Mett Charlottenburg Montag, 29.07.2019 | 14:18 Uhr

Es wurde ja bereits mehrfach an unterschiedlichen Stellen über den Fall berichtet; echt skandalös, was dort wieder zu Tage getreten ist und paßt so schön ins Bild mit den 'Übergriffen durch die Staatsgewalt' in dem Sinne, daß die Beamten sich gegenseitig decken (nee, nich wat Sie jetzt denken...), daß Behörden oder wer auch immer Beweise zum Vorteil der Bediensteten verändern/unterdrücken und daß einfach langwierig und schleichend Verfahren in die Länge gezogen werden, was die Aufklärung durch Zeugen im Strafprozeß auch nicht erleichtert. Man darf darüber ruhig mal richtig sauer sein!