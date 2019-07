Brand in Mehrfamilienhaus in Prenzlauer Berg

In einem Wohnhaus in Berlin-Prenzlauer Berg hat es am Samstag gebrannt. Wie die Feuerwehr am Samstag mitteilte, gelang es ihr in einem Großeinsatz, das Feuer rasch zu löschen. Verletzt worden sei niemand.

Wie die Feuerwehr über Twitter mitteilte, war eine Wohnung im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Danziger Straße in Brand geraten. Die Einsatzkräfte hätten eine Ausbreitung der Flammen verhindern können. Die Feuerwehr sei mit 70 Kräften und mehreren Löschfahrzeugen an dem Haus in der Danziger Straße 69, sagte ein Feuerwehrsprecher rbb|24.

Die Wohnung habe beim Eintreffen der Einsatzkräfte gegen 13:30 Uhr im Vollbrand gestanden. Die Rauchsäule über dem Gebäude war weit sichtbar. Fast zeitgleich seien etwa 50 Notrufe in der Rettungszentrale eingegangen, hieß es.