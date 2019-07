dpa/Soeren Stache Video: Abendschau | 20.07.2019 | Tom Garus | Bild: dpa/Soeren Stache

Pride Week bis 28. Juli - Queere Community feiert lesbisch-schwules Stadtfest

20.07.19 | 18:37 Uhr

Am Nollendorfplatz wird an diesem Wochenende das lesbisch-schwule Stadtfest gefeiert. Die Organisatoren erwarten bis Sonntagabend rund 350.000 Besucher. In diesem Jahr steht das Fest in Berlin-Schöneberg unter dem Motto "Gemeinsam gegen Rechts".



Eine Woche vor dem Christopher Street Day wehen in Berlin-Schöneberg schon besonders viele Regenbohnenfahnen. Am Nollendorfplatz hat am Samstag bei guter Stimmung das lesbisch-schwule Stadtfest begonnen. "Das ist nach wie vor ein sehr großes Treffen", sagte eine Sprecherin der Veranstalter. Die Organisatoren erwarten bis Sonntagabend rund 350.000 Besucher, die Polizei machte keine Angaben.

mehr zum thema dpa/Wolfgang Kumm Konzerne im Bündnis gegen Homophobie - "PR, die den queeren Mitarbeitern in den Rücken fällt"

Motto "Gemeinsam gegen Rechts"

Schirmherr des Fests ist Berlins früherer Regierender Bürgermeister Klaus Wowereit (SPD), angekündigt ist auch Juso-Chef Kevin Kühnert auf einer Bühne. Mit Info-Ständen stellen sich verschiedene Organisationen und Vereine vor. Auf fünf Bühnen treten Künstler, Bands und DJs mit Musik und Unterhaltung auf. In diesem Jahr steht das Fest unter dem Motto "Gemeinsam gegen Rechts". Damit wollen sich die Veranstalter gegen Nationalismus und rechtspopulistische Parteien stellen, wie die Sprecherin sagte. Abseits der Bühnen wollen viele Initiativen ihre Arbeit vorstellen. Auch die Polizei ist mit einem Stand vertreten und setzt sich gegen Schwulenfeindlichkeit ein.

Höhepunkt der Pride Week ist der CSD

Die Pride Week der schwulen und lesbischen Community wurde am Freitag in Berlin eröffnet. Zum Auftakt - neben verschiedenen Partys - gibt es eine neue Ausstellung im Schwulen Museum. Unter dem Titel "Love at first Fight!" zeigt sie 50 Jahre queeren Widerstand in West- und Ost- sowie im wiedervereinigten Deutschland. Höhepunkt der Pride Week ist dann am 27. Juli der Christopher Street Day. Rund eine Million Menschen werden zu der Parade für die Rechte von Schwulen, Lesben, Transsexuellen, Transgendern, Inter- und Bisexuellen erwartet. Am nächsten Tag, dem 28. Juli, endet die Berlin Pride Week. Das Pride Festival Berlin [pridefestival.de], zu dem die Pride Week gehört, lädt den gesamten Monat über zu Veranstaltungen ein. Insgesamt sollen es mehr als 200 sein.



Regenbogenfahne ohne Genehmigung

Erstmals soll das Hissen der Regenbogenfahne in den Tagen vor dem Christopher Street Day an öffentlichen Gebäuden einfacher sein. Die Innenverwaltung entschied Anfang Juli, dass alle Dienststellen des Landes sowie die landeseigenen Unternehmen, Stiftungen und öffentlichen Anstalten die Fahne aufziehen dürfen ohne zuvor eine Erlaubnis einholen zu müssen. Gehisst werden darf die Flagge vom 21. bis 27. Juli. Bislang musste die Innenverwaltung jede Beflaggung genehmigen, da es sich um ein "nicht-hoheitliches Zeichen" handelt. Die Fahnen sollen Zeichen der Unterstützung sein für gleiche Rechte für Lesben, Schwule, Bi- und Transsexuelle weltweit. Nach einem Medienbericht gab es vor Jahren tatsächlich Einschränkungen für diese Beflaggung: Im Jahr 2010 war das Hissen der Flagge an Berliner Rathäusern laut der "B.Z." auf den 19. Juni, den damaligen Tag des Christopher Street Day, beschränkt worden.

Regenbogenflagge am Bunker am Anhalter Bahnhof

Flagge seit 1. Juli an vielen Gebäuden

In diesem Jahr hat der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) die Regenbogenfahne

am Roten Rathaus bereits am 1. Juli gehisst. Auch an zahlreichen weiteren Orten sollten ab Anfang Juli Regenbogenfahnen aufgehängt werden - etwa an Banken, Bezirks-Rathäusern, BVG-Gebäuden, den drei großen Berliner Unis, Hotels oder Theatern. Auch der von den Nationalsozialisten errichtete Hochbunker am Anhalter Bahnhof gehört zu den Gebäuden, an dem noch bis zum 27. Juli eine Regenbogenflagge gehisst ist, wie die Betreiber mitteilten. In dem 1942 gebauten damaligen Luftschutzbunker hätten etwa Homosexuelle nicht hineingedurft. Heute befindet sich dort eine Dokumentation über das NS-Regime.

Sendung: Abendschau, 20.07.2019, 19:30 Uhr