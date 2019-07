In Berlin-Reinickendorf ist am Montagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Im Alten Bernauer Heerweg im Ortsteil Lübars brannten mehrere Hallen, darunter zwei Lagerhallen und ein Traktorhäusschen. Betroffen waren insgesamt 1.000 Quadratmeter, wie eine Feuerwehrsprecherin rbb|24 sagte.



Zunächst war die Feuerwehr mit etwa 70 Einsatzkräften vor Ort, rief allerdings wegen der Schwere des Brandes weitere 30 dazu. Auch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr wurden angefordert. Wie ein Sprecher der Feuerwehr vor Ort dem rbb sagte, wurde niemand verletzt. Auch 15 Pferde, die in einer Halle untergebracht waren, konnten in eine benachbarte Koppel gerettet werden.



Das Feuer sei mittlerweile unter Kontrolle, hieß es am Montagnachmittag. Die Löscharbeiten würden allerdings noch andauern, da brennende Strohballen und die hohen Außentemperaturen die Löscharbeiten erschweren würden.



Aufgrund der gleichzeitigen Großeinsätze in Tegel und Lübars sowie dem drohenden Gewitter hat die Berliner Feuerwehr den Ausnahmezustand ausgerufen. Bis die Einsätze unter Kontrolle sind, bearbeite die Feuerwehr nach Wichtigkeit und nicht nach der Zeit des eingehenden Notrufs.