Ein Fahrradfahrer ist in der Nacht zum Donnerstag bei einem Zusammenprall mit einem Auto in Berlin-Schöneberg schwer verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher rbb|24 am Donnerstag erklärte, überquerte der 31-jährige Fahrradfahrer gegen 23:50 Uhr die Einmündung Hauptstraße/Rubensstraße. Dabei erfasste ihn ein VW Golf, der auf der Hauptstraße in Richtung Rheinstraße fuhr. Der 40 Jahre alte Autofahrer versuchte noch zu bremsen, konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern, sagte der Polizeisprecher.

Der Radfahrer prallte auf die Windschutzscheibe, flog daraufhin mehrere Meter durch die Luft und landete auf der Straße. Der 31-Jährige erlitt schwere Verletzungen an Kopf und Rücken und kam ins Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Es sei zum jetzigen Zeitpunkt nicht klar, wer an der Stelle Vorfahrt hatte, sagte der Sprecher rbb|24 auf Nachfrage. Die Ampel an der Einmündung sei zu dieser Zeit ausgeschaltet gewesen. Um den Unfallverursacher festzustellen, müssten nun Zeugenaussagen und Spuren ausgewertet werden.