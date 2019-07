Feuer in Berlin-Spandau

Nach ersten Erkenntnissen soll der Junge an einer Holzhütte Blätter angezündet haben. Dort soll eine Gruppe von Kindern gespielt haben. Zwei von ihnen mussten mit Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus. Das Feuer breitete sich auf einer Fläche von 3.000 Quadratmetern aus, 65 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Ein 10-jähriger Junge soll am Dienstag das Feuer in Berlin-Spandau verursacht haben. Wie die Polizei mitteilte, ermittelt sie wegen des Verdachts der Brandstiftung.

Zwei Kinder bei Feuer in Spandauer Wilhelmstadt verletzt

Bereits in der vergangenen Woche hatte die Polizei in Brandenburg gemeldet, dass zwei Jungen im Alter von 12 und 13 Jahren im Verdacht stünden, für einen Großbrand in einem Strausberger Einkaufszentrum verantwortlich zu sein. Sie sollen eine Spraydose als Flammenwerfer benutzt haben.



Das Feuer war den Ermittlern zufolge in dem Reifenlager einer Autowerkstatt ausgebrochen. Von dort hatten die Flammen dann auf das "Handelscentrum" übergegriffen und einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Zwei Kinder waren schon früh ins Visier der Polizei geraten, weil sie beim Brand unter den Schaulustigen standen und bei der Befragung mit Täterwissen auffielen. Der Polizei zufolge sollen sie an einem Seitengang, wo zwei Autos abgestellt waren, eine Sprayflasche als Flammenwerfer genutzt haben. Offen ist noch, ob die beiden Jungen für die Begleichung des Millionenschadens herangezogen werden.