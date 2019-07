Die Fehmarner Straße im Berliner Wedding hat zweifelsohne ein paar echte Vorteile zu bieten: Im Norden steht man vor dem Virchow-Klinikum, im Süden am Nordufer der Spree und auf halbem Weg zwischen beiden Straßenenden ist ein Eiscafé mit überragenden Bewertungen. Gleich nebenan ist der kultige Sprengelkiez, die U9 ist nur ein Steinwurf entfernt und auch der Flughafen Tegel ist schnell zu erreichen - was langfristig ja noch wichtig werden könnte.

Einige Anwohner nahmen sich der Sache nun aber an: Einer stellte ein selbstgebautes Beet auf den Gehweg, versehen mit der Einladung an alle, selbst etwas anzupflanzen. "Macht was draus", war auf einem angeklebten Zettel zu lesen. Außerdem wurden ein paar Pflanzringe aus Beton aufgestellt.

Außerdem verträgt sich nicht jede Pflanze mit jedem Baum, so Büttner: "Tiefgreifende krautige Bepflanzung stellt eine erhebliche Nährstoff- und Wurzelkonkurrenz für Straßenbäume dar." Sie nimmt vor allem an trockenen Tagen "alle Bodenfeuchtigkeit auf, der Baum verdurstet". Gerade junge Bäume würden darunter leiden.

"Eine Baumscheibenbegrünung muss sich immer nach den Bedürfnissen des Baumes richten", mahnt Harald Büttner, der Chef des Grünflächenamtes von Mitte. So dürfe die Baumscheibe, also die nicht zugepflasterte Erde rund um den Stamm, erst bepflanzt werden, wenn der Baum mindestens fünf Jahre alt ist.

In der Fehmarnstraße hätten die Anwohner zudem einen weiteren Punkt missachtet: "Einzäunungen oder Hochbeete sind ausdrücklich nicht gestattet", so Büttner. Die könnten Verkehrshindernisse darstellen. Wohl auch deswegen hätten sich einige Anwohner beschwert, sagt Büttner. Einige Pflanzkübel und Beete hätten zudem zu nah an den Baumstämmen gestanden. "Eine Wasseraufnahme war nicht mehr möglich." Teilweise seien auch Wurzeln beschädigt worden, so Büttner.

Das Grünflächenamt will den Hobby-Gärtnern in der Fehmarnstraße allerdings nicht grundsätzlich den Spaß verderben: Mit etwas mehr Vorlauf und Absprache sei die Verschönerung der Straße auf eigene Fest durchaus möglich, deutet die Behörde an. Bodendecker seien zum Beispiel sehr nützlich, um herabfallendes Laub aufzufangen und in Humus zu verwandeln. "Den Bäumen im Straßenraum fehlt der durch Mineralisierung des Falllaubes entstehende Nährstoffnachschub", sagt Büttner.

Ein paar hübsche Blümchen rund um den Straßenbaum würden außerdem nicht nur nett aussehen, sondern auch dem Boden und damit den Bäumen gut tun – und ganz nebenbei "die Nutzung als Hundeklo oder Abfalleimer" mindern.