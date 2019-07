Das Ozon werde aus Sauerstoff gewonnen, indem eine hohe Spannung angelegt werde, sagt Sauter. Damit erhalte man ein ozonreiches Gas, das von unten in die Klärbecken eingeführt werde. Sauter ist Umweltingenieur und arbeitet in der Forschungsabteilung der Wasserbetriebe. Mehrere Jahre haben er und seine Kollegen verschiedene Verfahren erprobt.

Nirgendwo sonst in Deutschland gebe es einen so geschlossenen Wasserkreislauf wie im Großraum Berlin, beschreibt Barbara Hütter die besondere Berliner Herausforderung. Hütter ist seit 19 Jahren Chefin im Klärwerk Schönerlinde. Das Wasser, das ihr Klärwerk verlässt, fließt über den Nordgraben in den Tegeler See. Und dort um den Tegeler See herum haben die Wasserbetriebe 130 Tiefbrunnen, aus denen sich das Wasserwerk Tegel speist.