Seit mehr als 20 Jahren wird der Berliner Ali Razzouk vermisst - nun hat die Polizei im Zusammenhang mit seinem Fall zwei Männer verhaftet. Die Staatsanwaltschaft verdächtigt sie, den damals 26-Jährigen ermordet zu haben. Das gaben die Polizei und die Staatsanwaltschaft am Dienstag gemeinsam bekannt. Spezialeinsatzkräfte hätten die Haftbefehle gegen die Mordverdächtigen am Vormittag in Tempelhof und Jessen (Sachsen-Anhalt) vollstreckt. Vorausgegangen waren "langwierige und intensive Ermittlungen" gegen die heute 40 und 46 Jahre alten Männer.

Ali Razzouk war am Morgen des 14. Juli 1999 gerade aus einem Urlaub in seinem Geburtsland Libanon nach Berlin zurückgekehrt. Er hatte sein Gepäck in seiner Wohnung abgestellt und war dann ins damalige italienische Restaurant "Casale" in der Fischerhüttenstraße gegangen. Zwischen 13 und 14 Uhr verließ er das "Casale" nahe des U-Bahnhofs Krumme Lanke, um zur Bahnhofsstraße nach Falkensee zu fahren. Laut den Erkenntnissen der Ermittler wollte er dafür die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen. Razzouk wurde nie mehr gesehen.

Polizei und Staatsanwaltschaft äußerten sich am Dienstag nicht weiter zu dem Fall - weil sie immer noch ermitteln. Wer die Verdächtigen sind, in welcher Beziehung sie zu Ali Razzouk standen und welche Spuren oder Tipps zu ihrer Verhaftung führten, wollten die Behörden nicht preisgeben. Offiziell fehlt von ihm weiter jede Spur.