Am 21. Juli 1969, um 3:56 Uhr MEZ, betrat Neil Armstrong als erster Mensch den Mond. 50 Jahre später erinnert das "Mondfest" im Zeiss-Planetarium an diesen historischen Moment. Im Liegesessel kann man mit der Apollo durchs All fliegen. Von Annette Miersch

Der 2016 umfassend sanierte DDR-Prachtbau in Berlin-Prenzlauer Berg nennt sich heute vollkommen zu Recht "Wissenschafts-Theater". Es soll das modernste seiner Art in ganz Europa sein. Herzstück ist der neue Zeiss-Sternenprojektor, der brillante 360-Grad-Rundum-Bilder in die Kuppeldecke zaubert.

Zurückgelehnt in superbequemen Liegesessel (!!!) sind wir dabei, als die riesige Rakete in den Himmel steigt. Ganz vorn in einer winzig kleinen Kapsel transportiert sie drei Weltraum-Pioniere. Am 21.Juli 1969 erreichen sie ihr Ziel: "Überall auf der Welt waren die Menschen vor Fernsehgeräten und Radios versammelt. Sie wussten, dass sie einen historischen Moment miterleben. Die Live-Übertragung von der Oberfläche des Mondes...", erzählt der Film und liefert ein faszinierendes Erlebnis. Näher kommt man als Normalsterblicher wohl kaum an eine Mondlandung heran.



Ein kleiner Schritt für einen Menschen wird zum großen Sprung für die ganze Menschheit. Die erste Mondlandung gelingt.