Ein Intensivtäter aus Berlin ist erfolgreich in den Libanon abgeschoben worden.



Der Mann ist in der vergangenen Woche nach Beirut ausgeflogen worden, wie ein Sprecher der Innenverwaltung am Freitag dem rbb sagte. Zuvor hatte der "Tagesspiegel" darüber berichtet. Der Mann soll dem Clan-Mileu angehören. Der Zeitung zufolge saß er bei seiner Abschiebung in derselben Maschine, in der auch der Bremer Clan-Chef Ibrahim Miri in den Libanon gebracht wurde.



Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) hat jüngst angekündigt, Kriminelle im Einzelfall in den Libanon abschieben zu wollen. Diese Abschiebungen gestalten sich allerdings immer wieder sehr schwierig, wie ein Sprecher der Innenverwaltung auch Nachfrage des rbb erklärte.