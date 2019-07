Fünf Unbekannte haben in der Nacht zu Sonntag einen Mann am S-Bahnhof Hermannstraße in Berlin-Neukölln attackiert und am Kopf verletzt. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Mann ins Krankenhaus.



Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatten die Täter den 30-Jährigen gegen 1.20 Uhr in der Vorhalle des Bahnhofes angegriffen. Sie schlugen dabei nicht nur mit Fäusten auf ihr Opfer ein, sondern nutzten auch Bierflaschen und eine Metallkette, wie es hieß.