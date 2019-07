Bild: dpa/Eventpress

1985 eröffnete Walz seinen ersten eigenen Salon in Berlin, der mittlerweile an den Kurfürstendamm 32 umgezogen ist. Doch hier geht nicht nur die Prominenz ein und aus; einen Termin zu bekommen ist, mit etwas Vorlauf, durchaus möglich und auch wenn Udo Walz selbst nur noch selten schneidet, so trifft man ihn doch täglich im Salon an.