Dachstuhl in Charlottenburg gerät in Brand

In einem Wohnhaus in Berlin-Charlottenburg ist am Dienstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Der Dachstuhl des Hauses in der Holtzendorffstraße stand zeitweise komplett in Flammen.

Wie die Berliner Feuerwehr über Twitter mitteilte, ist die Brandbekämpfung und Personenrettung im Einsatz.