In einem Hochhaus im Märkischen Viertel in Berlin-Reinickendorf war am Mittwochnachmittag ein Feuer in einem Wintergarten ausgebrochen. Wie die Berliner Feuerwehr mitteilte, brannte es im achten Stock eines Wohnhauses im Wilhelmsruher Damm.

Der Brand konnte laut einem Sprecher nach kurzer Zeit gelöscht werden. Zwei Menschen konnten in Sicherheit gebracht werden, verletzt wurde niemand. 70 Feuerwehrkräfte waren im Einsatz. Zur Brandursache ermittelt nun die Polizei.

Laut der Verkehrsinformationszentrale Berlin waren wegen des Feuerwehreinsatzes der Wilhelmsruher Damm sowie der Eichhorster Weg und die Germendorfer Straße in beiden Richtungen voll gesperrt.