In Berlin-Spandau an der Grenze zu Charlottenburg hat es gebrannt. Das sagte ein Feuerwehrsprecher dem rbb am Dienstagnachmittag. Es handelte sich um einen Bodenbrand auf 3.000 Quadratmetern zwischen Ruhlebener Straße und Havelchaussee. Ausgebrochen sei das Feuer im Spandauer Ortsteil Wilhelmstadt im Elsgrabenweg, in der Nähe sind ein Polizeigelände und Sportplätze. Mittlerweile ist der Brand gelöscht.