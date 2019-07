An zwei Badeseen in Brandenburg wurden Blaualgen festgestellt, das teilten die zuständigen Behörden am Freitag mit. Demnach wurden die giftigen Bakterien am Fahrländer See im Norden von Potsdam sowie am Wolletzsee in der Uckermark registriert.

Das Gesundheitsamt und die Untere Wasserbehörde in Potsdam haben für den Fahrländer See ein Badeverbot angeordnet. "Wegen anhaltend warmer Witterung ist bei den nährstoffhaltigen Havelgewässern ein vermehrtes Auftreten von Algen und auch Blaualgen zu beobachten", hieß es in einer Pressemitteilung. Im Fahrländer See geschehe dies derzeit besonders intensiv.