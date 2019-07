Großbrand zerstört und beschädigt Lagerhallen in Nauen

In Nauen (Havelland) hat am Dienstagnachmittag ein Feuer vier Lagerhallen für Heu schwer zerstört oder schwer beschädigt. Bis zum Abend bekam die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle, sagte ein Feuerwehrsprecher rbb|24 auf Nachfrage.

Das Feuer war gegen 13 Uhr in den Gebäuden eines Landwirtschaftsbetriebes im Ortsteil Neukammer ausgebrochen. Schnell weitete es sich auf eine Fläche von rund 1.000 Quadratmetern aus, eine dichte schwarze Rauchwolke war bereits von weitem über dem Grundstück zu sehen. Bei Temperaturen von etwa 33 Grad hatte die Feuerwehr Schwierigkeiten, das trockene Heu in den Hallen an der Brandenburger Chaussee zu löschen. Zwei Drittel der diesjährigen Ernte seien nun verloren, sagte der Chef des Landwirtschaftsbetriebes dem rbb. Ein Anwohner berichtete dem rbb von 20 bis 30 Meter hohen Flammen und durch die Luft fliegenden Asbestplatten.

Zwischenzeitlich griff das Feuer auch auf Nebengebäude über. Die Feuerwehr mußte deswegen drei benachbarte Einfamilienhäuser mit gezieltem Wasserstrahl schützen. Éin Wohnhaus musste dennoch evakuiert werden. Auch Arbeitsstellen im Umkreis wurden geräumt. Menschen oder Tiere waren laut eines Polizeisprechers zum Brandzeitpunkt nicht in den Hallen. Bis zum Abend waren die Einsatzkräfte mit mehr als 20 Fahrzeugen vor Ort. Wie das Feuer ausbrechen konnte, ist laut eines Polizeisprechers noch ungeklärt.