Zahlreiche Badestellen in Brandenburg laden bei heißen Temperaturen im Sommer zur Abkühlung ein - doch sie müssen auch bewacht werden. In der laufenden Badesaison werden daher noch Rettungsschwimmer gesucht. Mit dem Angebot von Online-Kursen will das Deutsche Rote Kreuz (DRK) nun zusätzliche Anreize für das Ehrenamt bieten.

"Wir wollen es mit dem E-Learning-Programm schaffen, dass die Vermittlung von Theoriewissen möglichst in eigener Regie zu Hause, auf der Couch, am Strand oder wo auch immer meine perfekte individuelle Lernumgebung ist, stattfindet", sagt Lee Schumann, Referent für Einsatzdienste beim DRK, dem rbb. So sei es etwa möglich, nur eine Stunde am Tag zu lernen. Bisher steht das Programm allerdings noch ganz am Anfang.