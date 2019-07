Bild: dpa/Bernd Settnik

In der Mythologie einiger indigener Völker Nordamerikas nimmt die Bisamratte einen wichtigen Platz ein. Sie tauchte auf den Grund des Ursees und förderte Schlamm zutage, aus dem schließlich unsere Erde wurde. Fans moderner Westernfilme wie "The Hateful Eight", "True Grit" oder "The Revenant - Der Rückkehrer" sind die Tiere als Kopfbedeckung der Helden bekannt. 1905 soll ein böhmischer Fürst drei Weibchen und zwei Männchen von einer Jagdreise aus Alsaka mitgebracht haben. Seither haben sich die Tiere nahezu überall in Europa und im nördlichen Asien ausgebreitet.