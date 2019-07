Das Land Brandenburg will in diesem und im kommenden Jahr eine Million Euro ausgeben, um Nachwuchs für die Feuerwehr und den Katastrophenschutz zu gewinnen.

Eine entsprechende Richtlinie dazu trete in Kraft, teilte Innenstaatssekretärin Katrin Lange (SPD) am Sonntag in Potsdam mit. Entsprechende Fördermittel seien bereitgestellt. "Wir alle sehen täglich, was die Feuerwehren für uns tun - gerade angesichts der Waldbrandlagen in diesem Jahr", sagte Lange. Jeder Euro dafür sei gut angelegtes Geld.