Zwei Moore jetzt Brandschwerpunkte in der Lieberoser Heide

Großbrand in Brandenburg

Keine Verschnaufpause für die Einsatzkräfte in der Lieberoser Heide: Am vierten Tag des Brandes stehen jetzt vor allem große Moorgebiete in Flammen. Das Umweltministerium hat entschieden, den Waldbrandschutz deutlich aufzustocken.