Bei Badeunfällen in Brandenburg sind zwei Menschen ums Leben gekommen.

In Eichwalde (Dahme-Spreewald) hatten Badegäste nach Polizeiangaben vom Montag beobachtet, wie eine Frau offenbar leblos im Wasser trieb. Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte die 69-Jährige bereits gesundheitliche Probleme, die genaue Todesursache wird nun ermittelt.



Am Motzener See im Landkreis Teltow-Fläming stieg ein 88-Jähriger von einer privaten Badestelle aus ins Wasser. Badegäste fanden ihn kurz darauf treibend auf der Wasseroberfläche. Trotz Wiederbelebungsversuchen durch Zeugen und Notarzt starb der Mann. Auch in diesem Fall hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen.