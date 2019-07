Bundespolizei stationiert GSG9-Einheit in Berlin

Eliteverband in Spandau

Keine akute Bedrohung, aber insgesamt größere Herausforderungen in Berlin: So begründet die Bundespolizei nach ARD-Informationen die Stationierung einer GSG9-Eliteeinheit in Berlin. Sie könnte künftig auch gegen das organisierte Verbrechen zum Einsatz kommen.