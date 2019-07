Bei der diesjährigen Spendensammlung hat der Sozialverband Volkssolidarität in Brandenburg rund 287.000 Euro zusammenbekommen. Wie der Landesverband am Sonntag in Potsdam mitteilte, war das fast genauso viel wie im Vorjahr. Die Volkssolidarität unterhält unter anderem Begegnungsstätten und organisiert Ausflüge und andere Veranstaltungen.

Der Verbandsratsvorsitzende Bernd Niederland erklärte, soziale Ungerechtigkeit beschwere immer mehr Menschen in Brandenburg. Wer von Armut bedroht oder bereits betroffen sei, nehme kaum am gesellschaftlichen Leben teil, fühle sich ausgegrenzt und ziehe sich in die Einsamkeit zurück. Das sei auch in den Mitgliedergruppen und Begegnungsstätten der Volkssolidarität zu spüren.

Die Spendensammlung findet den Angaben zufolge seit 1947 statt. Ehrenamtliche Sammler gehen dabei von Tür zu Tür und bitten um Unterstützung für den guten zweck.