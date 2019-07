Buchstaben aus Stahl, zwei Meter hoch, genau an der Stelle, wo Anis Amri den Lastwagen auf den Breitscheidplatz lenkte: Innensenator Geisel hat am Donnerstag neue Maßnahmen vorgestellt, die den Ort des Attentats von 2016 terrorsicher machen sollen.

Das neue Sicherheitskonzept für den Berliner Breitscheidplatz wird konkreter. Wie der Innensenat dem rbb am Donnerstag bestätigte, soll ein großer Schriftzug aus Stahlbuchstaben an der Gedächtniskirche aufgestellt werden. Dort, wo 2016 der Attentäter den Lastwagen auf den Breitscheidplatz gelenkt hat, werde künftig das Wort "Berlin" in zwei Meter hohen Buchstaben stehen. Zudem sollen neue Poller den Platz schützen.



Ziel des neuen Konzeptes sei es, den Breitscheidplatz künftig dezenter zu sichern. Zuvor hatten mehrere Zeitungen über die Pläne berichtet.