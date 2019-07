Waldbrand in Mecklenburg führt zu amtlicher Gefahrenmitteilung

In Teilen Berlins riecht man es deutlich, in Nordwest-Brandenburg gilt gar eine amtliche Gefahrenmitteilung: Wegen "massiver Rauchentwicklung" sollen Tausende Haushalte Fenster und Türen dicht halten. Ursache: der größte Waldbrand in Mecklenburg seit Langem.