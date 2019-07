Bild: Morris Pudwell

Berlin-Mitte - Am Nordbahnhof brennen neun Autos

08.07.19 | 10:23 Uhr

Gleich neun Autos standen in der Nacht zu Montag in Flammen: Unweit des Berliner Nordbahnhofs bemerkte ein Anwohner in der Nacht einen lauten Knall. Später brannten merhere Wagen.



Neun Pkw sind in der Nacht zum Montag in der Nähe des Berliner Nordbahnhofs in Mitte ausgebrannt. Nach Informationen der Polizei gehen die Ermittler aufgrund der Umstände von Brandstiftung aus. Demnach hatte ein Anwohner um 1.35 Uhr Feuerwehr und Polizei alarmiert. Er habe einen lauten Knall gehört und dann auf der Caroline-Michaelis-Straße zwei Autos entdeckt, die in Flammen standen, teilte Polizeisprecherin Valeska Jakubowski rbb|24 mit.



Die Flammen hätten dann auf weitere Autos übergegriffen, eine darüber hinausgehende Ausbreitung des Feuers allerdings habe verhindert werden können. Zunächst brannten in zwei unterschiedlichen Parkreihen ein Range Rover und ein VW. Die Flammen griffen dann von dem Range Rover auf einen Mini und einen Audi über und von dem VW auf zwei BMW, zwei weitere VW und einen Mercedes.



Brandermittler untersuchten nun die Umstände der Tat, hieß es.



Vergangene Woche waren bereits mehrere Fahrzeuge sowie ein Baucontainer in Berlin-Tiergarten in Flammen aufgegangen, in Tempelhof und in Lichtenrade brannten ein Auto und ein Kleintransporter. In diesen Fällen hat die Polizei nach eigenen Angaben Hinweise auf Brandstiftung.

Sendung: rbb88,8, 08.07.2019, 8 Uhr