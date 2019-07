Fast jeden Tag wird Berlin gerade ein bisschen bunter, denn fast jeden Tag wird in der Stadt eine Regenbogenflagge gehisst. Stolz wehen sie vor der Technischen Universität, dem Wintergarten-Varieté oder dem Berliner Rathaus, um auf den CSD-Monat aufmerksam zu machen. Wo die Fahnen gehisst werden, sind Fotografen nicht weit, Pressemeldungen werden herausgegeben, Facebook-Posts abgesetzt. Aber machen deren Urheber auch sonst etwas für queere Menschen – also für Lesben, Schwule, Bisexuelle, trans- und intergeschlechtliche Menschen?

Hinter den Hissungen der Regenbogenflaggen steht das Bündnis gegen Homophobie des Lesben- und Schwulenverbands Berlin-Brandenburg, Schirmherr ist der Regierende Bürgermeister Michael Müller. 122 Mitglieder hat das Bündnis – von der BVG über Coca Cola bis zum Berliner Fußball-Verband oder der Jüdischen Gemeinde. Darunter ist auch der amerikanische Pharmakonzern und Viagra-Hersteller Pfizer – obwohl er in den USA 2017 und 2018 fast eine Million Dollar an homo- und transfeindliche Politiker spendete.

Und wenn ein Unternehmen bereits Mitglied ist? "Uns fällt schon auf, wenn sich Organisationen aus Arbeitsprozessen rausnehmen." In der Vergangenheit sei das zum Beispiel bei "Kaisers" der Fall gewesen, sagt Steinert: "Aber das Problem hat sich dann auch gelöst, weil es 'Kaisers' nicht mehr gibt." Aus dem Bündnis geworfen wurde "Kaisers" also nicht. Vor einigen Jahren habe aber die Mitgliedschaft des Berliner Fußballvereins Türkiyemspor zwischenzeitlich geruht, weil dem Verein Homofeindlichkeit vorgeworfen wurde.

Der Lesben- und Schwulenverband Berlin-Brandenburg (LSVD), der Träger des Bündnisses gegen Homophobie ist, betont, dass nicht jedes Unternehmen, das Mitglied werden will, auch automatisch aufgenommen wird. "Es gab bereits Anfragen, die wir nicht positiv beantworten konnten", so LSVD-Geschäftsführer Jörg Steinert.

Trotzdem gibt er auch zu: "Man wird nicht Mitglied und auf einmal ist man frei von Diskriminierung." Besonders deutlich zeigte sich das in diesem Jahr bei der Messe Berlin. Sie stand in der Kritik , weil sie trotz ihrer Mitgliedschaft im Bündnis Malaysia zum Partnerland der Internationalen Tourismus-Börse machte – und damit einen Staat, in dem Homosexuelle gefoltert werden. Und erst vor kurzem beklagten sich an der Technischen Universität Berlin trans Studierende über Diskriminierungen, weil sie ihre selbstgewählten Vornamen nicht benutzen dürfen – auch die TU ist Bündnis-Mitglied.

"So etwas könnte auch bei uns passieren", gibt Bastian Finke zu. Finke ist Chef des schwulen Berliner Anti-Gewalt-Projekts Maneo, das 2009 das Berliner Toleranzbündnis ins Leben gerufen hat. Das hat sogar mehr als 130 Mitglieder, basiert aber – wie das Bündnis gegen Homophobie des LSVD – ebenfalls vor allem auf Freiwilligkeit. Verpflichtet werden die Mitglieder lediglich, "einmal im Jahr in ihrer Einrichtung selbst oder mit uns zusammen ein Zeichen für gesellschaftliche Toleranz und Vielfalt und gegen jede Form von vorurteilsmotivierter Hassgewalt zu setzen", so Finke zu rbb|24.

Wie dieses Zeichen konkret aussieht, bleibt den Mitgliedern überlassen. Zudem müssten sie zu Beginn der Mitgliedschaft eine Toleranz-Absichtserklärung unterschreiben. Verbindliche Mindeststandards werden aber auch hier nicht verlangt. "Das ist ein Gebiet, auf dem wir uns weiter betätigen werden", sagt Finke. So habe vor kurzem die Arbeit an einem Zehn-Punkte-Plan begonnen, in den Mindeststandards für Mitglieder aufgenommen werden sollen. In drei bis fünf Jahren könnte der dann implementiert werden – vorausgesetzt, die Mitglieder stimmen zu. Bastian Finke hat daran keine Zweifel: "Ich sehe die Veränderungsbereitschaft der Unternehmen."