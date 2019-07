Angesichts von derzeit besonders vielen Nachfragen über dubiose Bußgeldbescheide warnt die Berliner Polizei vor Betrügern, die offenbar vermehrt solche gefälschten Bescheide verschicken.

Die Bescheide würden im Namen einer vermeintlichen "Zentralen Bußgeldstelle" in klar betrügerischer Absicht per E-Mail versendet, teilte die Polizei am Diesntag mit. Die Behörde warnt ausdrücklich davor, auf die Links zu klicken, die in der Mail enthalten sind. Diese können gefährliche Computerviren enthalten.

Wer eine solche Mail erhält, sollte Anzeige erstatten, rät die Polizei. Dies sei auch online möglich unter: polizei.berlin.de.