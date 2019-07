Weil ein Lkw offenbar die Vorfahrt missachtete, krachte ein BVG-Bus am Donnerstagmittag in Berlin-Adlershof mit dem Anhänger des Lkw zusammen. Das teilte eine Sprecherin der Berliner Polizei rbb|24 auf Anfrage mit. Bei dem Unfall wurden sieben Fahrgäste leicht verletzt und zogen sich Prellungen zu, ein Fahrgast brach sich den Arm. Fünf der Verletzten wurden zur ambulanten Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Fahrer des BVG-Busses wurde laut einer BVG-Sprecherin an der Hand verletzt.