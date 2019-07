Die BVG betont außerdem, dass der heutige Mittwoch nicht die letzte Möglichkeit sei, das Schülerticket zu bestellen. Es habe vermehrt Anrufe verunsicherter Eltern gegeben. Der heutige Tag sei lediglich die letzte Bestellmöglichkeit dafür, das Ticket zum 1. August und damit vor Schuljahresbeginn am 5. August zu erhalten, so die BVG. Bestellt werden könne das Ticket ausschließlich online über die BVG-Seite[bvg.de] .

Für Schüler, die am Berliner Stadtrand wohnen und in Brandenburg zur Schule gehen, gilt das kostenlose Ticket nicht. Das "Schülerticket AB" vom Verkehrsbund Berlin-Brandenburg (VBB) sei ausschließlich für Schüler an Berliner Schulen, sagte die VBB-Sprecherin Elke Krokowski rbb|24 im Mai. Eine Elternsprecherin an der Docemos-Privatschule in Neu Zittau hatte das zuvor in einer Mitteilung kritisiert.

Dort gebe es Schüler aus Berlin, die ins sechs Kilometer entfernte Neu Zittau zur Schule pendeln. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln koste das 625 Euro im Jahr. Im Senat werde sich mit der Frage der länderübergreifenden Schülertickets befasst. Wann und ob alle Berliner Schüler entlastet werden, war im Mai allerdings nicht absehbar.